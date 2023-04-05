На российском ТВ заявили о добавках в рогачевской сгущенке. Что сказал производитель?

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Опубликовано: 05.04.2023 16:40 , Обновлено: 06.04.2023

Производитель рогачевской сгущенки — Рогачевский молочноконсервный комбинат (РМКК) — заявил, что российский телеканал НТВ озвучил неправдивые сведения о их продукции.

В сюжете телеканала сравнивали сгущенку от разных производителей, в основном, российских. Но в список попала и белорусская.

На НТВ заявили, что почти у всех, в том числе и рогачевской, нашли в качестве консервантов аскорбиновую либо сорбиновую кислоту. Хотя в классическом сгущенном молоке им должен выступать только сахар.

Протоколов исследований на НТВ не предоставили.

После этого издание Onliner взяло комментарий у Рогачевского МКК. Там отрицают добавление посторонних добавок. Главный технолог Екатериан Иванова заявила, что предприятие вообще не закупает аскорбиновую кислоту.

«Ее у нас просто нет — не фигурирует в финансовых документах, ни в одном нашем продукте не используется физически», — заявила она.

Иванова отметила, что аскорбиновая кислота — это витамин С, который «в естественном виде содержится в молоке».

«Возможно, эту аскорбиновую кислоту и обнаружили при исследовании — но мы не видим процентное содержание. По нормативам для обычного цельного молока это 1,3 миллиграмма на 100 миллилитров. В любом случае мы держим марку и ничего лишнего в наше сгущенное молоко не добавляем», — подчеркнула технолог.