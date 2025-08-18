Академия наук позвала белорусов попробовать "космическое мороженое" и безлактозную сгущёнку

Опубликовано: 18.08.2025 14:02 , Обновлено: 18.08.2025

Национальная академия наук (НАН) Беларуси пригласила всех желающих на мероприятие, на котором пообещали дегустацию "космического мороженого", безлактозной сгущёнки, а также оленины, спортивного питания, вина и другого.

Так, Фестиваль науки планируют провести в Центральном ботаническом саду Минска 6 сентября с 11:00 до 19:00. На нем запланированы площадки, посвященные космосу, интеллектуальным технологиям, гастрономии, медицине, экологии и многое другое.

Среди прочего, посетителям пообещали:

живые аквариумы с осетром, форелью и другими рыбами;

интерактивы от микробиологов (узнаете про микромир больше, чем за весь школьный курс!);

дегустации “космического мороженого”, безлактозной сгущёнки, оленины и спортивного питания;

“селекционные новинки” — фиолетовый картофель, яблоки и груши;

экспозиции о пчеловодстве и традициях белорусской кухни;

фотозоны, викторины, квесты и мастер-классы по определению качества продуктов.

стенд Толочинского консервного завода: с дегустацией соков, вин и картофельных продуктов.

Билетов на Фестиваль науки пока нет. На сайте мероприятия написано, что они появятся “скоро”.

Что такое “космическое мороженое”?

Мороженое «Космо-Ice» представили ученые Академии наук еще на выставке “Белагро”, которая прошла в июне 2024 года.

Как заявили на гостелеканале СТВ, “аналоги пробиотиков, которые в составе этой продукции, [белорусская космонавтка] Марина Василевская использовала в экспериментах в условиях микрогравитации на Международной космической станции”.

Специалисты сказали, что в состав мороженого “с живыми пробиотиками” вошла закваска «Проксимилк».

“Абсолютно натуральный продукт, здесь только закваска, здесь живые микроорганизмы и молоко. Все. Польза для кишечника огромная, — заявили тогда гостелеканалу сотрудники НАН.

Что известно о безлактозной сгущенке?

В Институте мясо-молочной промышленности НАН Беларуси уже давно рассказывают о разработках безлактозных продуктов. Например, молока, кефира, йогурта и мороженого.

В 2025 году Институтобъявил, что линейку “пополнили новинкой - безлактозной сгущенкой”.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусские учёные вывели собственный сорт винограда, пригодного для производства сухого вина. Подробности проекта раскрыл директор института Института плодоводства НАН Беларуси Александр Таранов.

В Академии наук вывели первый белорусский виноград для сухого вина