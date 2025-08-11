В Академии наук вывели первый белорусский виноград для сухого вина

Опубликовано: 11.08.2025 15:11 , Обновлено: 11.08.2025

Белорусские учёные вывели собственный сорт винограда, пригодного для производства сухого вина. Подробности проекта раскрыл директор института Института плодоводства НАН Беларуси Александр Таранов.

В репортаже гостелеканала “Первый информационный” Таранов показал опытные образцы винограда для технической переработки. Первый сорт под рабочим названием “Ларец”, из которого в перспективе могут начать делать белорусское сухое вино, уже передали на государственное сортоиспытание.

По словам Таранова, новый сорт уже хорошо зарекомендовал себя - благополучно пережил непростые погодные условия весны 2025 года с майскими заморозками, продемонстрировал устойчивость к болезням, а урожайность сорта в условиях белорусского климата составила порядка 2-3 кг с куста.

При этом специалист подчеркнул, что белорусский виноград, выращенный далеко не в каждом регионе страны сможет демонстрировать достаточно высокую урожайность и “продуктивный потенциал”, пригодный для промышленного производства. Наиболее перспективными “винными” регионами Таранов назвал Брестскую и Гомельскую области.

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