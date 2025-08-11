В Академии наук вывели первый белорусский виноград для сухого вина
Белорусские учёные вывели собственный сорт винограда, пригодного для производства сухого вина. Подробности проекта раскрыл директор института Института плодоводства НАН Беларуси Александр Таранов.
В репортаже гостелеканала “Первый информационный” Таранов показал опытные образцы винограда для технической переработки. Первый сорт под рабочим названием “Ларец”, из которого в перспективе могут начать делать белорусское сухое вино, уже передали на государственное сортоиспытание.
По словам Таранова, новый сорт уже хорошо зарекомендовал себя - благополучно пережил непростые погодные условия весны 2025 года с майскими заморозками, продемонстрировал устойчивость к болезням, а урожайность сорта в условиях белорусского климата составила порядка 2-3 кг с куста.
При этом специалист подчеркнул, что белорусский виноград, выращенный далеко не в каждом регионе страны сможет демонстрировать достаточно высокую урожайность и “продуктивный потенциал”, пригодный для промышленного производства. Наиболее перспективными “винными” регионами Таранов назвал Брестскую и Гомельскую области.
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