Опубликовано: 11.04.2026 21:14 , Обновлено: 11.04.2026

Глава Академии наук Беларуси Владимир катание объявил, что его заведение хочет отправить на орбиту планеты ещё одного белорусского космонавта. И не просто так, а на новую орбитальную станцию.

Однако, пока ее нет, а Россия лишь обсуждает параметры космического аппарата.

“Мы надеемся, что в рамках этого проекта будет подготовлена и длительная космическая миссия с участием космонавта из Республики Беларусь. Есть группа, которая уже проходила отбор и которая готовилась, но набор будет определяться под конкретные задачи”, - рассказал Владимир Караник, не уточнив примерные сроки.

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал космическую отрасль “драйвером национальной экономики”, выразив надежду на её “поступательное развитие” в будущем. Такие слова прозвучали в официальном обращении главы государства к белорусам по случаю Дня космонавтики, который 12 апреля отмечают в России и других странах постсоветского пространства.

Лукашенко назвал космическую отрасль «драйвером национальной экономики»