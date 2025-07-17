Агроусадьба дала белорусам один день для бесплатной фотосессии в лавандовых полях. Куда ехать?

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Опубликовано: 17.07.2025 15:35 , Обновлено: 17.07.2025

Владельцы одной из белорусских агроусадьб предложили всем желающим приехать к ним на фотосессию в настоящих лавандовых полях. При этом сделать кадры в стиле прованса разрешили совершенно бесплатно - но только в один день. Узнали, когда и куда нужно ехать за атмосферными фото с французским флёром.

Такую возможность белорусам предоставили владельцы одной из агроусадеб Брестской области - в деревне Тешевле Барановичского района. Сезон лаванды они официально планируют открыть в эту субботу, 19 июля. Обычно за час посещения лавандового поля нужно заплатить 20 рублей , однако в понедельник, 21 июля, с 10:00 до 19:00 хозяева решили устроить своеобразный “день открытых дверей”, пригласив гостей погулять и пофотографироваться абсолютно бесплатно.

На территории агроусадьбы обустроили несколько фотозон - со свадебной аркой, с декоративным зонтом, столиками и так далее. За такой дополнительный реквизит для фотосессий доплачивать не придётся. Также для гостей выделили террасу, где также можно разместиться и выпить кофе, а также приобрести продукцию местного изготовления, включая лавандовое варенье.

Есть лишь небольшой нюанс: лавандовое поле пока зацвело не полностью. Видимо, на цветение повлияли капризы белорусского климата, который в этом году обрушивал на белорусов свои “сюрпризы” с самой весны - то внезапные майские заморозки (к которым лаванда оказалась весьма чувствительна), то холодный июнь, то бесконечные дожди.

В результате пока на участке фермеров зацвело лишь шесть рядов лаванды - это порядка тысячи кустов. По словам автора ролика, этого вполне достаточно для красивой фотосессии, но мужчина решил заранее предупредить об этом “нюансе” - “чтобы не было разочарований”.

По словам владельца усадьбы, остальная часть лавандовых полей зацветёт чуть позже - недельки через 2-3, так что у тех, кто не успеет на “день открытых дверей”, ещё будет возможность сделать красивые фото, пусть и за деньги.

В предыдущие годы, как ранее рассказывал Telegraf.news, сезон цветения лаванды в Беларуси стартовал гораздо раньше - примерно в начале июля.

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