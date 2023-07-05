В Беларуси начался сезон лаванды. В какой области можно найти "Лиловый прованс"?
С приходом июля начался период активного цветения лаванды, одного из самых ароматных и красивоцветущих кустарников, которые культивируют в промышленных масштабах. Традиционно лиловые лавандовые поля ассоциируются с Францией, однако, с недавних пор полюбоваться ими (и сделать атмосферные фотографии на зависть другим пользователям соцсетей) можно и в Беаруси.
Свое лавандовое поле есть в каждой области Беларуси. Где-то энтузиасты ограничиваются парой-тройкой лиловых кустиков, а где-то под ароматные цветы отданы целые поля. Некоторые белорусские фермы специализируются именно на выращивании лаванды и в период цветения туда можно съездить на экскурсию или тематическую фотосессию.
Так, например, за 25 рублей можно окунуться в атмосферу Прованса в Гомельской области . Там, недалеко от города Ветка, с 1 июля открыл свои двери “Гомельский Прованс”. По словам хозяев усадьбы, лучшее время полюбоваться на лаванду в цвету - до 17-20 июля.
[link href=“https://www.tiktok.com/@deja_845?refer=embed” title=“@deja_845” target=“_blank” rel=“noopener”] @deja_845 [/link] Лавандовый прованс в Беларуси [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81?refer=embed” title=“гомельскийпрованс” target=“_blank” rel=“noopener”] #гомельскийпрованс [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0?refer=embed” title=“лаванда” target=“_blank” rel=“noopener”] #лаванда [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81?refer=embed” title=“беларусьсейчас” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусьсейчас [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/La-Vie-En-Rose-6781027956148930562?refer=embed” title=” La Vie En Rose - Emily Watts” target=“_blank” rel=“noopener”] La Vie En Rose - Emily Watts [/link]
Здесь можно устроить романтичный пикник или провести атмосферную фотосессию, что точно привлечёт не только туристов, но и белорусских блогеров.
[link href=“https://www.tiktok.com/@fotomarisha?refer=embed” title=“@fotomarisha” target=“_blank” rel=“noopener”] @fotomarisha [/link] «Гомельский прованс». Много фото в инст. Открытие сезона 1 июля! Цветет примерно 3 недели [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“лавандабеларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #лавандабеларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C?refer=embed” title=“лавандагомель” target=“_blank” rel=“noopener”] #лавандагомель [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“локациябеларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #локациябеларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C?refer=embed” title=“фотографгомель” target=“_blank” rel=“noopener”] #фотографгомель [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fotomarisha?refer=embed” title=“fotomarisha” target=“_blank” rel=“noopener”] #fotomarisha [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C?refer=embed” title=“гомель” target=“_blank” rel=“noopener”] #гомель [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0?refer=embed” title=“лаванда” target=“_blank” rel=“noopener”] #лаванда [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5?refer=embed” title=“лавандовоеполе” target=“_blank” rel=“noopener”] #лавандовоеполе [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F?refer=embed” title=“рудняспоницкая” target=“_blank” rel=“noopener”] #рудняспоницкая [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5?refer=embed” title=“сиреневоеплатье” target=“_blank” rel=“noopener”] #сиреневоеплатье [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Appelle-mon-numéro-6890938329018140674?refer=embed” title=” Appelle mon numéro - Mylène Farmer” target=“_blank” rel=“noopener”] Appelle mon numéro - Mylène Farmer [/link]
Свой “Лавандовый кут” есть под Могилёвом . Часовая прогулка по фиолетовым полям там обойдётся в 50 рублей с семьи или компании.
[link href=“https://www.tiktok.com/@lavandoviy_kyt?refer=embed” title=“@lavandoviy_kyt” target=“_blank” rel=“noopener”] @lavandoviy_kyt [/link] Неописуемая красота ??? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D1%83%D1%82?refer=embed” title=“лавандовыйкут” target=“_blank” rel=“noopener”] #лавандовыйкут [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BE?refer=embed” title=“красиво” target=“_blank” rel=“noopener”] #красиво [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2?refer=embed” title=“лавандовоеполемогилев” target=“_blank” rel=“noopener”] #лавандовоеполемогилев [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“лавандовоеполебеларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #лавандовоеполебеларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8C?refer=embed” title=“прыгажосць” target=“_blank” rel=“noopener”] #прыгажосць [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%F0%9F%92%9C?refer=embed” title=“лаванда?” target=“_blank” rel=“noopener”] #лаванда? [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7252063456545852165?refer=embed” title=” оригинальный звук - Лаванда Беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] оригинальный звук - Лаванда Беларусь [/link]
Жителям Брестской области , чтобы полюбоваться на лавандовые поля, достаточно отъехать всего на 30 км от областного центр, где расположилась ферма “Лавандовый шмель”, жители Витебской области за атмосферой Прованса могут заглянуть на виллу “Лаванда Лепей”, которая находится на берегу одного из озер Лепельского района.
Минчанам за лиловыми фото ближе всего отправиться в Вилейский район. Там в деревне Дуровичи несколько лет назад появилось небольшое лавандовое поле, которое хозяева назвали “Блакітны сад”, а на территории вековой усадьбы в деревне Любки - ещё одно поле Lubeckaya_lavanda. Для посещения необходима предварительная запись, которая ведётся через официальные странички усадеб в Instagram.
В Гродненской области также есть несколкьо лавандовых полей - в Ивьевском районе и в агрогородке Луцковляны.