«А Вы о чём подумали?» - Mark Formelle озадачила белорусов белыми «носками для вечеринок»

Опубликовано: 12.01.2024 11:14 , Обновлено: 12.01.2024

Маркетологи белорусской компании Mark Formelle в очередной раз развеселили интернет-пользователей. На корпоративной страничке компании в Instagram представили "новинку" - пару белых "носков для вечеринок". В комментариях к посту самым популярным стал вопрос: "Почему их два?"

“Универсальная модель для любого случая. Натуральный дышащий материал. Достаточно плотная, но в то же время мягкая резинка надежно удерживает носки, не сдавливает и не оставляет на коже следов”, - таким описанием сопроводили фото абсолютно белых носков авторы поста, подчеркнув, что это “лучший выбор на каждый день”.

Судя по комментариям, интернет-пользователи уловили подтекст поста и завалили администраторов ироничными вопросами: Мужские, я так понимаю? А побольше размер есть? Мне и другу?

“Две ноги - два носка. А Вы о чём подумали?”, - невинно прокомментировали администраторы странички Mark Formelle в Instagram, отвечая на самый популярный вопрос.

В целом пользователи оценили нестандартный подход к рекламе своей продукции, которым отличаются маркетологи Mark Formelle. Как отметила одна из пользовательниц, они “умеют использовать ситуативный маркетинг”, делая в постах отсылки к актуальным событиям, о которых все говорят.

Так, в данном случае маркетологи намекнули на скандальную “голую вечеринку” российской телеведущей и блогера Насти Ивлеевой. Среди её гостей оказался рэпер Vacio, который явился на мероприятие абсолютно голым, нацепив на гениталии только белый носок от бренда Balenciaga.

Ещё один схожий случай в России произошёл с вокалистом группы “Щенки” Максимом Тесли, которого арестовали на 10 суток по статье о “мелком хулиганстве” за “голое выступление”. На концерте молодой человек также вышел на сцену в одном носке на гениталиях.

Ранее Телеграф рассказывал о ещё одной новинке Mark Formelle — носочках-недельках. В наборе — семь пар белых носков с забавными кошачьими принтами и надписями с названием дней недели на белорусском языке: “чтобы точно не забыть, какой сегодня день”, пояснили в компании.

«Все разные, но одинаковые» — Mark Formelle предложила белорусам носки-недельки. По чём?