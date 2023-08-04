«А ведь я примеряла бельё» — Белоруска заметила камеру в примерочной. Как объяснили в магазине?

📷 Фото

Опубликовано: 04.08.2023 14:39 , Обновлено: 04.08.2023

В примерочной одного из белорусских магазинов покупательница обнаружила камеру видеонаблюдения и была возмущена. Вот как объяснила ситуацию директор заведения.

Как пишет Onliner, это произошло в магазине Sinsay в ТЦ «Корона» на Кальварийской. Девушка, которая увидела камеру, прислала изданию в качестве доказательства фотографию.

«А ведь я примеряла нижнее белье», — возмутилась покупательница. По ее словам, она спросила про камеру у продавца, но тот «просто пожал плечами».

[info_b] Согласно закону, нельзя использовать видеонаблюдение «за местами, которые являются частью личной (частной) жизни граждан». А именно в бытовых и сантехнических помещениях (в туалетных комнатах, душевых, раздевалках, примерочных кабинках и т. п.). Все потому, что «эти помещения — не общественные места», рассказывала юрист Людмила Шерснева.

Он также отметила, что «видеонаблюдение в таких помещениях не соответствует требованиям статьи 4 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. №99-З «О защите персональных данных» и является нарушением неприкосновенности частной жизни. Указанные требования законодательства распространяются на торговые центры и иные торговые объекты». [/info_b]

Ситуацию прокомментировала изданию директор Sinsay. Она подтвердила, что в примерочной действительно есть видеонаблюдение. Но утверждает, что камера «не имеет обзор на 360 градусов» и снимает «исключительно людей в коридоре».

«Если шторка открыта, конечно, на камере будет видно, как человек одевается. Но закрытая шторка полностью защищает покупателя от посторонних взглядов», — сказала она.

В магазине утверждают, что камера показывает только такую картинку

Ранее Телеграф писал, что в одном из минских торговых центров в туалете повесили табличку «Внимание. Ведется видеонаблюдение». По информации Onliner, камера оказалась муляжом.

В Минске установили видеонаблюдение в одном из общественных туалетов