"А так можно было?" - В белорусском магазине заметили на прилавках прокисшее молоко по скидке

Опубликовано: 19.07.2024 10:18 , Обновлено: 25.04.2025

В TikTok появилось видеосъёмка из белорусского магазина, в котором на прилавках были замечены прокисшее молоко и испортившийся кефир по скидке 30 процентов.

Автор видеоролика продемонстрировал на полках одного магазина подозрительные молочные продукты по скидке. Торговую точку белорус предпочёл не называть, однако, вероятнее всего, дело произошло в г. Лида в Гродненской области.

Мужчина в видео заметил, что представленная молочка по срокам в норме. Тем не менее о том, что молоко прокисшее, сомнений нет. Сквозь бутылку отчётливо прослеживается изменившаяся консистенция продукта.

Также белорус продемонстрировал кефир на скидке. Судя по всему, эта продукция также испортилась. Об этом свидетельствовали вздувшееся ёмкости, которые белорус в видео назвал “неваляшками”.

“Нормально. И кефира попили и ребёнок поигрался”, - пошутил мужчина в видео.

[info_b] Согласно статье 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях торговля просроченной продукцией запрещена и карается штрафом в размере до 500 базовых величин (20 тысяч рублей). Несоблюдение условий хранения продукта также является нарушением и может послужить поводом для обращения потребителя в территориальный центр гигиены и эпидемиологии. [/info_b]

Многие пользователи предположили, что дело именно в нарушении температурного режима хранения продуктов.

“Температура хранения нарушена! Жара такая. Подкисло, вот и все. Убрать надо, а не продавать”, - написал один из комментаторов.

“Холодильники не выдерживают жары. Зато на выпечку пойдёт”, - высказалась ещё одна пользовательница.

“А так можно было?”, - задался вопросом кто-то.

“В любой “Копеечке” просрочка со скидкой! Бери молоко, блины или оладушки пожаришь! Только в аптеке левомицетина купи до кучи!”, - посоветовал ещё один комментатор.

Некоторые комментаторы предположили, что действие произошло где-то в Гомельской области, где в течении нескольких дней отсутствовала электроэнергия и не работали холодильники.

К слову, в Мозыре, в котором электричество отсутствовало дольше всего, многие магазины убрали испортившейся товар. Однако в некоторые торговые точки молочная продукция вернулась очень быстро.

Покупатели смотрят на такую молочку с опаской и проверяют дату выпуска. Такие продукты могут быть пригодными по сроку годности, но испортившимися из-за отсутствия надлежащих условий хранения.

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