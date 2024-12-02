«А подснежников не набрали?» - Белорусы похвастались полными корзинами грибов 1 декабря. Вот какие 6 видов ещё можно найти

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Опубликовано: 02.12.2024 10:37 , Обновлено: 02.12.2024

Для большинства белорусов декабрь — время, в которое уже стоит повесить лукошко на гвоздь и ожидать нового грибного сезона в следующем году. Однако некоторые грибники продолжают прочёсывать лес в попытках отыскать что-то и, на удивление, собирают полные корзины урожая. Более того, некоторым грибникам попадаются совершенно нетипичные для зимнего времени экземпляры. Посмотрели, какими находками хвастались белорусы в соцсетях в первый день зимы.

Белоруска с ником vitaliavita9 активно ведёт блог о грибах на своей страничке в TikTok и 1 декабря выбралась в лес, чтобы вновь предаться своему хобби. По её словам, невзирая на температуру +4, где-то в Брестской области в лесах по-прежнему можно найти множество грибов. Так, девушка продемонстрировала экземпляры подзелёнок, зелёнок, гигрофоров и польских белых, которых собрала целую корзину.

Не сидела дома 1 декабря и белоруска с ником irinka_love_belarus в TikTok. В Минском районе девушка нашла то, чего не ожидали бы увидеть многие белорусы - белый гриб.

“Ну и как вам такой белый гриб? Кто бы мне сказал - я бы не поверила. Зимний белый гриб!” - восхитилась автор видеоролика и продемонстрировала свою находку в видео.

Пользователи соцсети посетовали в комментариях, что и в сезон не смогли отыскать боровиков.

“Я за весь сезон не нашла ни одного белого, а тут в декабре”, - написал аодна из подписчиц, на что автор ответила, что “в октябре-ноябре, наверное, тонну белых взяли”.

“Сказка “Двенадцать месяцев” стала реальностью”, - высказался ещё кто-то.

“А подснежников не набрали?” - спросил ещё один комментатор.

“Вот пойду за ёлкой и заодно по грибы”, - заявил ещё один комментатор.

Часть подписчиков не поверила в реальность видео, а кто-то не удивился, заявив, что продолжает находить маслята, польские и дрофы.

В другом ролике на своей страничке девушка продемонстрировала весь урожай, найденный в первый день зимы. Белоруске удалось собрать целых три лукошка разных грибов.

Похвастались своими находками белорусы и в главном паблике грибников “Грибы: Грибные войска Беларуси” в “ВКонтакте”. Вот что смогли отыскать в разных регионах 1 декабря.

Целой фотогалереей находок поделился грибник из Минской области. В корзинке белоруса оказались осенние опята, зелёнки, подзелёнки, гигрофоры и даже белые грибы.





































Урожаями опят делились также грибники из Молодечно, Логойска и Воложина.

Жительница Витебской области прокатилась в лес, чтобы закрыть грибной сезон, и, по её словам, “не пожалела”. Девушка собрала в Сенненском районе немало опят и немного подзелёнок. https://telegraf.news/eda/skolko-minut-varit-sushenye-griby-vsego-odna-oshibka-sdelaet-ih-tverdymi-i-bezvkusnymi/

“Календарный рекорд. 1-го декабря грибы никогда не собирали. И ещё много малышей подо мхом. Дретунь. Полоцкий район. Витебская область”, - поделилась фото ещё одна грибник в паблике.

На “закрытие сезона” пришёл в лес и житель Могилёвской области. Там ему попался “бонус” в виде 2 боровиков и летних опят.

Не ушла без боровика из лесов в Могилёвской области и жительница Кировска. Вот таким видео она поделилась в паблике 1 декабря.

Вот такие корзинки и вёдра продемонстрировали грибники из Бобруйского района.

Ранее Telegraf.news писал о том, что одни белорусы продолжают наведывать лес в попытках собрать урожай опят и так называемых зелёнок и подзелёнок. Другие же полагают, что в лесах уже “ловить” нечего и завершили сезон. Однако мало кто знает, что есть вид грибов, который можно собирать даже зимой. Зимний опёнок очень ценят в Корее и Японии, но в Беларуси он по-прежнему остаётся недооценённым. Рассказываем, каков он на вкус, где его искать и как не перепутать с ядовитым двойником.

Этот вид опят белорусы могут собирать даже зимой. Вот как не перепутать с ядовитым двойником