Белорусские учёные рассказали, зачем «изобрели» мясные чернила

Опубликовано: 03.01.2024 11:25 , Обновлено: 03.01.2024

В Институте мясомолочной промышленности решили разные блюда «напечатать» на 3D-принтере. Так разрабатывают продукты для персонифицированного питания, сообщила зав. сектором комплексных исследований мясных продуктов Ирина Колтович. И рассказала подробности.

3D-котлеты, веганская колбаса, хлеб с пророщенным зерном – что еще собрались печатать в институте, рассказали на портале «Беларусь Сегодня».

«На нашей же мясной тарелке будут свиные котлетки в форме зверушек (можно и в виде столь популярного дракона), куриные крылышки без костей, говяжьи отбивные. Ну и в придачу – специализированные мясные пироги… Все, как лучший кулинар, приготовит 3D-принтер из смесей по рецептурам ученых. Форма продукта, дизайн, вкус, консистенция и другие параметры могут быть заданы под индивидуальные физиологические потребности любого человека. Но это будет натуральный мясной продукт», – заведующая сектором комплексных исследований мясных продуктов, кандидат технических наук Ирина Колтович.

Колтович пояснила, что это «не искусственное мясо, не его аналоги, не какие-то растительные добавки». «Уникальность технологии, разработанной в нашем институте, в том, что мы используем натуральное мясное сырье (свинину, говядину, мясо цыплят бройлеров). Без пищевых добавок, консервантов, красителей, стабилизаторов, усилителей вкуса, аромата. Мы разработали массу разных смесей из натурального мяса. Можно моделировать состав продукта и форму», – рассказала специалист.

Как работают «мясные чернила»? По словам Колтович, принтер готовит блюдо из сухих смесей, которые восстанавливаются в воде, из термообработанных эмульсий или же полуфабриката для хозяек.

Причину новации кандидат технических наук пояснила так:

«Персонифицированное питание сейчас активно развивается во всем мире. Все мы разные, и каждому необходимо разное количество нутриентов. Именно эта технология позволяет приготовить завтрак, обед и ужин под индивидуальные потребности».

По словам специалиста, пищевой принтинг 3D может использоваться и в кафе: «Круто, когда человек придет покушать и в его присутствии напечатают мясное пирожное».

В каких кафе в Беларуси есть 3D-принтеры для печати еды, представительница НАН РБ не уточнила.

Колтович добавила, что «на завершающем этапе исследований находится веганская колбаса на основе овощей». И хлеб – с пророщенным зерном пшеницы и ржи. В том числе для беременных и кормящих женщин.

Ранее Телеграф писал, что заведующая одного из секторов Института мясомолочной промышленности (ИММП) Ирина Колтович заявила в эфире “Радио-Минск”, что там не отказались от идеи производства в Беларуси колбасы без мяса. О ней в институте говорят ещё с 2021 года. Но на прилавках продукт так и не появился. Только на выставках.

Учёные снова пообещали появление в белорусских магазинах колбасы без мяса. А из чего?