"Диво дивное" - Белорус нашёл полое изнутри дерево с пышной кроной. Что произошло?

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Опубликовано: 30.07.2024 14:27 , Обновлено: 30.07.2024

Белорус показал в TikTok необычное дерево, которое растёт в окрестностях. Сожжённый изнутри и дырявый ствол ясеня удивил пользователей соцсети зелёной и раскидистой кроной. Что с ним произошло?

Несмотря на зияющую дыру у основания дерева и прогоревший ствол, крона ясеня оказалось на редкость раскидистой и зелёной, как у здорового дерева. Пользователи соцсети удивились такому явлению и восхитились непомерным желанием растения жить жить вопреки всему.

“Это вообще как? Прям диво дивное!”, - сказал автор видеоролика и заметил в комментариях, что в таком виде ясень стоит ещё с весны и казалось, что он не выживет.

Причиной такого состояния дерева стала некогда ударившая в его ствол молния.

“Молния ударила когда-то давно и оно горело изнутри”, - рассказал один из пользователей под видео.

“В дереве главное кора, по ней идет питание. Древесина - это каркас”, - высказался ещё один комментатор.

“Просто очень хочется жить”, - написал другой.

“Это говорит о том, что нельзя сдаваться”, - резюмировал ещё один пользователей TikToka