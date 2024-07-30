"Диво дивное" - Белорус нашёл полое изнутри дерево с пышной кроной. Что произошло?
Белорус показал в TikTok необычное дерево, которое растёт в окрестностях. Сожжённый изнутри и дырявый ствол ясеня удивил пользователей соцсети зелёной и раскидистой кроной. Что с ним произошло?
Несмотря на зияющую дыру у основания дерева и прогоревший ствол, крона ясеня оказалось на редкость раскидистой и зелёной, как у здорового дерева. Пользователи соцсети удивились такому явлению и восхитились непомерным желанием растения жить жить вопреки всему.
“Это вообще как? Прям диво дивное!”, - сказал автор видеоролика и заметил в комментариях, что в таком виде ясень стоит ещё с весны и казалось, что он не выживет.
Причиной такого состояния дерева стала некогда ударившая в его ствол молния.
“Молния ударила когда-то давно и оно горело изнутри”, - рассказал один из пользователей под видео.
“В дереве главное кора, по ней идет питание. Древесина - это каркас”, - высказался ещё один комментатор.
“Просто очень хочется жить”, - написал другой.
“Это говорит о том, что нельзя сдаваться”, - резюмировал ещё один пользователей TikToka