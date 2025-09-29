«А если бы заметили?» - Видео гона оленей, снятое белорусом с рискованно близкого расстояния, набрало 1,2 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 29.09.2025 16:21 , Обновлено: 29.09.2025

Белорус выложил в TikTok видео из леса, которое за пару дней набрало больше 1,2 млн просмотров, десятки тысяч лайков и больше тысячи комментариев, причём многие из них - со смесью восхищения и обеспокоенности за судьбу автора. Дело в том, что мужчина запечатлел на камеру сезонный гон оленей.

В объектив камеры попало сразу несколько самцов оленей - их выдают огромные ветвистые рога. В предрассветном тумане на лугу, окружённом лесом, они один за другим подавали свои “трубные голоса” - характерные звуки, которыми в брачный сезон они отпугивают самцов-конкурентов и одновременно привлекают самок, демонстрируя им свою силу и готовность к продолжению рода.

Сезон гона, который начинается у оленей как раз в конце сентября и длится до самого ноября, считается самым опасным периодом, когда животные могут проявлять агрессивность, в том числе, и по отношению к человеку, хотя в обычное время это достаточно кроткие животные, не нападающие первыми.

Именно с этим была связана обеспокоенность некоторых зрителей относительно судьбы автора ролика.

“А если бы вас заметили, что было бы?”, - задалась вопросом одна из зрительниц.

“А вы по деревьям умеете лазить???” - с долей шутки поинтересовалась другая.

Многие также отметили, что тревогу вызывают не только само осознание близкой опасности, исходящей от дикого животного, но и сами трубные звуки, издаваемые оленями.

“Такие звуки … ббррр .. фильм ужасов”, - поёжился один из зрителей.

Впрочем, большинство пришло в комментарии, чтобы выразить своё почтение автору и его смелости, благодаря которой удалось получить такие удивительные кадры.

“Ну вы, Николай Сергеевич, смельчак со стальными нервами! Видео чудесное. Спасибо!” - обратился к автору один из зрителей.

“На протяжении всего просмотра переживала за вас, чтобы вас не обнаружили. Захватывающее зрелище. Спасибо”, - поблагодарила другая

“Оператору Оскар! Очень опасно! Но красиво! Супер!” - восхитился третий.

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