Природоохрана назвала 5 самых опасных автодорог Беларуси

Опубликовано: 08.09.2025 11:26 , Обновлено: 08.09.2025

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира Беларуси фиксирует большое количество ДТП с участием диких животных. Там назвали это одной из наиболее актуальных проблем в области безопасности дорожного движения.

Эксперты ведомства выделили две основные причины. Первая — увеличение автомобильного трафика (количество транспорта у физлиц с 2022 года выросло более чем на 3%).

Вторая и ключевая — рост популяций лося и косули, которые чаще всего выходят на дорогу. Так, по их данным, с 2021 года численность лося в стране увеличилась на 8,9% (до 49,1 тысячи особей), а косули — на 11,1% (до 138,6 тысячи).

В Госинспекции сообщили, что с 1 января 2025 года зарегистрировано 3349 ДТП с участием диких животных — это на 811 случаев (+32%) больше, чем за такой же отрезок прошлого года. Это назвали максимальным показателем роста за всё время ведения учёта. Согласно статистике, в 2024 году было зафиксировано 3771 такое ДТП, в которых погибло 3835 животных, что также является рекордом.

По свежим данным, чаще всего жертвами аварий становятся косули (около 65% всех случаев) и лоси (около 27%). Причём число сбитых косуль выросло с 1907 в 2021 году до 2504 в 2024-м. Количество погибших лосей за тот же период увеличилось с 878 до 1020.

Самые опасные дороги

Госинспекция составила список самых опасных республиканских трасс. В антирейтинг попали магистральные дороги. Именно там наблюдается самый интенсивный поток машин.

М-2 Минск — Национальный аэропорт Минск;

Минск — Национальный аэропорт Минск; М-6 Минск — Гродно;

Минск — Гродно; М-1 Брест — Минск — граница РФ;

Брест — Минск — граница РФ; М-4 Минск — Могилев;

Минск — Могилев; М-5 Минск — Гомель.

Статистика собрана за последние четыре года, отметили в ведомстве.

Кстати, чаще всего аварии происходят весной (апрель — июнь) и осенью (октябрь — декабрь). Самым опасным месяцем в году стал май, а самым спокойным — февраль.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что белорусские дорожники составили карту всех ДТП с дикими животными за 2024 год.

Дорожники составили карту ДТП с дикими животными и назвали 2 причины, почему участились в Беларуси