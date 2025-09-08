Природоохрана назвала 5 самых опасных автодорог Беларуси
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира Беларуси фиксирует большое количество ДТП с участием диких животных. Там назвали это одной из наиболее актуальных проблем в области безопасности дорожного движения.
Эксперты ведомства выделили две основные причины. Первая — увеличение автомобильного трафика (количество транспорта у физлиц с 2022 года выросло более чем на 3%).
Вторая и ключевая — рост популяций лося и косули, которые чаще всего выходят на дорогу. Так, по их данным, с 2021 года численность лося в стране увеличилась на 8,9% (до 49,1 тысячи особей), а косули — на 11,1% (до 138,6 тысячи).
В Госинспекции сообщили, что с 1 января 2025 года зарегистрировано 3349 ДТП с участием диких животных — это на 811 случаев (+32%) больше, чем за такой же отрезок прошлого года. Это назвали максимальным показателем роста за всё время ведения учёта. Согласно статистике, в 2024 году было зафиксировано 3771 такое ДТП, в которых погибло 3835 животных, что также является рекордом.
По свежим данным, чаще всего жертвами аварий становятся косули (около 65% всех случаев) и лоси (около 27%). Причём число сбитых косуль выросло с 1907 в 2021 году до 2504 в 2024-м. Количество погибших лосей за тот же период увеличилось с 878 до 1020.
Самые опасные дороги
Госинспекция составила список самых опасных республиканских трасс. В антирейтинг попали магистральные дороги. Именно там наблюдается самый интенсивный поток машин.
- М-2 Минск — Национальный аэропорт Минск;
- М-6 Минск — Гродно;
- М-1 Брест — Минск — граница РФ;
- М-4 Минск — Могилев;
- М-5 Минск — Гомель.
Статистика собрана за последние четыре года, отметили в ведомстве.
Кстати, чаще всего аварии происходят весной (апрель — июнь) и осенью (октябрь — декабрь). Самым опасным месяцем в году стал май, а самым спокойным — февраль.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что белорусские дорожники составили карту всех ДТП с дикими животными за 2024 год.
Дорожники составили карту ДТП с дикими животными и назвали 2 причины, почему участились в Беларуси