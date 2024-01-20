«А давайте рога заберем» – В Пружанском районе перед авто пробежало стадо оленей

🎥 Видео

Опубликовано: 20.01.2024 18:33 , Обновлено: 20.01.2024

Из автомобиля, который ехал по дороге в Пружанском районе, удалось снять на видео целое стадо оленей, которое перебежало дорогу по пути следования авто. Пассажирка отреагировала неожиданно.

Время было уже вечернее, однако хорошо видно, что животные крепкие, быстрые и почти все – с рогами.

Новость Телеграф

Пассажирка – вероятно та, что снимала видео – очень интересно отреагировала на это зрелище:

«Боже ты мой! Сколько рогов! А давайте рога заберем».

[info_b]Лесные олени, или европейские олени, которые обитают в лесах Беларуси, могут развивать скорость до 50-60 км/ч. Они обладают отличной выносливостью и могут преодолевать большие расстояния. Они имеют толстую шерсть и способны переносить даже суровые морозы.

С рогами – только самцы, это признак полового созревания. У самок рогов нет или они меньших размеров. В период размножения (осень – первая половина зимы) в стаде может быть больше самцов. В другие времена года стадо может быть смешанным, с равным количеством самцов и самок.

(По информации «Фауна Беларуси» и Википедии)[/info_b]

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