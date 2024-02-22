«А что, так можно было?» - Минчанин развеселил продавцов, расплатившись батоном и «волшебным» кефиром

🎥 Видео

Опубликовано: 22.02.2024 09:54 , Обновлено: 22.02.2024

Необычный "способ оплаты" придумал пользователь соцсети TikTok под ником nikolas.wild. Он разыграл с десяток продавцов минских магазинов, оплачивая покупки... батоном! "А что, так можно было?" - смеясь поинтересовалась одна из продавщиц. Как показал автор видео, можно было, причем не только батоном, но и "волшебным" кефиром, и даже кирпичом.

Мужчина вводил в ступор продавщиц, когда для оплаты выбранных продуктов на кассе прикладывал к платёжному терминалу то батон, то коробку кефира, то обычный кирпич, расписанный под банковскую карту. Женщины растеряно протягивали ему чек, не зная, как реагировать, ведь оплата успешно проходила.

“В банке сейчас такие вот выдают - карточки закончились просто”, - серьёзным голосом уверял мужчина на видео одну из ошарашенных продавщиц.

Многие зрители (а их число уже перевалило за 2,3 миллиона) догадались, что банковская карточка спрятана с обратной стороны предметов. Впрочем, догадывались об этом и сами продавцы, но эффект неожиданности никто не отменял - первой реакцией многих было удивление, непонимание и искренняя улыбка. Последний момент поразил многих комментаторов.

“Почему они все добрые?” - недоумевал один из зрителей.

“Что приятно, никто из продавцов не ругались и не возмущались.. Очень позитивный ролик”, - отметил другой.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что розыгрыши, которые устраивает автор ролика, судя по его страничке в соцсети, далеко не в первый раз, по своей сути добрые, поэтому и реакция у продавцов на них соответствующая.

“Вот это реально добрые безобидные приколы, не пересекающие личных границ, автору респект, с удочкой угарно было”, - написал один из зрителей, упомянув ещё один необычный способ оплаты автора - некоторым продавцам карточку для оплаты он “передавал” с помощью рыболовной удочки. А в некоторых случаях Николас пытался расплатиться с продавцами и сотрудником сервиса доставки “крупной купюрой”, причём крупной в прямом смысле слова - метровой банкнотой, стилизованной под 100 белорусских рублей из банка приколов.

Сама автор не рассказал на видео, какие цели он преследовал своими розыгрышами, но, как отметил один из зрителей, от того, “как продавщицы из унылого состояния начинают улыбаться” после розыгрыша, “на душе хорошо становится”.

Ранее Телеграф рассказал, как в TikTok короткое видео из круглосуточного магазина “Евроопт” набрало более 300 тыс. просмотров и почти тысячу изумлённых комментариев. Удивление зрителей вызвали вовсе не цены на продукты и не очереди за ними, а, наоборот, полное отсутствие людей в магазине, причём по обе стороны прилавков.

«Сразу видно, что Беларусь…» — В TikTok видео из «Евроопта» набрало 300 тыс. просмотров. Чем удивило?