"А что последнее такое?" - В Нацпарке "Браславские озёра" показали, какие звери попались в фотоловушки. Зрители узнали не всех

🎥 Видео

Опубликовано: 09.04.2025 13:57 , Обновлено: 09.04.2025

Сотрудники Национального парка "Браславские озёра" поделились свежими кадрами так называемых фотоловушек - скрытыми камерами, установленными сотрудниками лесхозов на отдельных участках белорусских лесов, которые реагируют на движение и фиксируют происходящее, когда кто-то живой попадает в их объектив. С идентификацией большинства животных белорусского леса у зрителей проблем не возникло, но были исключения.

“Главное туда за грибами не ходить”, - отметил один из зрителей после того, как перед объективом фотоловушки прошлись гордым строем медведь, лось, косуля, лиса. Всех их большинство зрителей сразу же узнали, а вот с последним героем возникла заминочка.

“А что последнее такое?” - задался вопросом один из зрителей.

“Крепким орешком” для зрителей оказался барсук - именно он последним фигурирует на видео.

Это, пожалуй, один из самых “неузнаваемых” обителей белорусского леса, который в последнее время стал чаще попадать в объектив фотокамер, но узнаваемость его пока “хромает”. Так, недавно его причислили к “диверсантам” за ночное проникновение на территорию административного здания Гродненского РОВД и изначально приняли за енота.

Ночной «диверсант» проник на территорию Гродненского РОВД и попал на камеру наблюдения