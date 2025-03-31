Ночной «диверсант» проник на территорию Гродненского РОВД и попал на камеру наблюдения

🎥 Видео

Опубликовано: 31.03.2025 09:10 , Обновлено: 31.03.2025

Управление внутренних дел Гродненского облисполкома поделилось видео, снятое камерой наружного наблюдения на административном здании Гродненского РОВД. В её объектив попал "диверсант", который под покровом ночи проник на закрытую территорию милицейского отделения.

Неожиданным “ночным гостем”, по данным Telegram-канала гродненских силовиков “102.Неман”, оказался… енот. Впрочем, если присмотреться повнимательнее, то животное на кадрах видео больше напоминает барсука, а не енота.

Как бы там ни было, за “ночным “диверсантом” внимательно следил наряд охраны По их информации, после небольшой “разведки территории”, зверёк направился в пруд, который находится через дорогу от здания РОВД, и “уплыл в сторону предприятия “Азот”.