"Это уже перебор" - Вассерман призвал Госдуму не запрещать россиянам делиться нюдсами и дикпиками

Опубликовано: 28.11.2025 15:13 , Обновлено: 28.11.2025

Депутат нижней палаты российского парламента, Госдумы, Анатолий Вассерман призвал коллег не поддерживать законопроект, запрещающий россиянам обмениваться интимными изображениями. С соответствующей инициативой о введении административной ответственности за рассылку фотографий и изображений откровенного характера ранее выступила группа других депутатов.

В обоснование идёт авторы указали, что подобные материалы часто просматривают в общественных местах, например, в метро.

«Предложения могут быть любые, но я очень надеюсь, что [министр юстиции РФ Константин] Чуйченко эту инициативу отвергнет. Другими словами, не нужно устраивать на ровном месте ханжество и истерики. Это уже перебор и совсем не нужно», — заявил Вассерман.

Ранее Telegraf.news писал, что в Барановичском ГОВД сообщили, что белорусы могут попасть под статью о распространении порнографии даже если отправили свои интимные фотоснимки в личной переписке.

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