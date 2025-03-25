Завуч минской гимназии рассказал, что ChatGPT и DeepSeek могут делать вместо учителя

Опубликовано: 25.03.2025 17:20 , Обновлено: 25.03.2025

Заместитель директора по учебной работе гимназии № 13 Минска Евгений Артёмов в эфире ток-шоу на гостелеканале СТВ рассказал, как нейросети ChatGPT и DeepSeek могут помочь белорусским учителям, взяв на себя часть рутинной работы.

Артёмов подчеркнул, что ИИ не заменит учителя в вопросах воспитания, но может стать ценным помощником в автоматизации рутинных задач, «в которых нет никакого творчества».

В частности, в качестве примера он назвал автоматическую проверку тетрадей, которая, исходя из его слов, могла бы значительно сэкономить время учителям русского, белорусского языка и математики.

Также замдиректора упомянул о создании для учителей «методической копилки» — базы знаний о том, как и какие инструменты ИИ, включая упомянутые ChatGPT и DeepSeek, наиболее эффективно применять в учебном процессе.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как министр образования Андрей Иванец анонсировал новую дисциплину во всех белорусских университетах.

Иванец пообещал начать обучать основам ИИ во всех белорусских вузах, а беспилотникам – со школы. Когда?