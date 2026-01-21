ZALA запустила новый телеканал, но только в одной области Беларуси

Опубликовано: 21.01.2026 17:20 , Обновлено: 21.01.2026

Государственный оператор связи Белтелеком (БТК) сообщил о запуске нового телеканала, который будет доступен во всех пакетах — от базового до расширенного. Но в этот раз есть нюанс.

Телеканал будет доступен только на территории Могилевской области. Называться он будет “2-й городской канал”. Доступен он будет на 25-й кнопке в сервисах ZALA.

«В эфире «2-го городского канала» представлены телесериалы, лучшие фильмы разных жанров, увлекательные документальные ленты и яркие развлекательные программы», — пообещали в БТК.

Ранее госкомпания Белтелеком добавила в некоторые базовые пакеты ещё один телеканал. По мнению оператора, он может заинтересовать абсолютно всю семью, а слоган телеканала весьма амбициозен — «Чтобы стать лучше!». Узнали, на какой кнопке искать новый канал и что именно в программе показа.

ZALA добавила белорусам новый телеканал — «Чтобы стать лучше!»