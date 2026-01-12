ZALA добавила белорусам новый телеканал - «Чтобы стать лучше!»

Опубликовано: 12.01.2026 13:23 , Обновлено: 12.01.2026

Компания Белтелеком 12 января добавила в некоторые базовые пакеты ещё один телеканал. По мнению оператора, он может заинтересовать абсолютно всю семью, а слоган телеканала весьма амбициозен - «Чтобы стать лучше!». Узнали, на какой кнопке искать новый канал и что именно в программе показа.

Название нового канала - “Ключ”. Это российский развлекательно-познавательный телеканал, ведущие лица которого хорошо известны многим по популярным российским молодёжным сериалам. Среди ведущих - Роман Попов, известный широкой публике по сериалу “Полицейский с Рублёвки”, и Михаил Башкатов, известный по сериалу “Кухня” и игре в команде “МаксимуМ” в Высшей лиге КВН.

Сам телеканал позиционирует себя как канал о жизни в современном городе и интересах современных горожан. В сетке вещания телеканала нашлось место и тревел-шоу, и юмористическим программам, и голливудским блокбастерам, и детским мультфильмам, так что подходящий контент, действительно, сможет найти каждый член семьи.

Искать новый канал можно на 95-й кнопке в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV и базового пакета «Канапа ТВ» SMART ZALA. Канал добавили в тестовом режиме, а значит со временем его могут убрать из пакета, если он не будет пользоваться спросом, либо может быть переведён в один из доппакетов.

Напомним, в течение всего этого года у клиентов Белтелекома есть возможность воспользоваться скидкой в 99% на дополнительный пакет каналов, который должен прийтись по вкусу любителям кино и сериалов. В нём шесть каналов, которые сейчас можно подключить себе в буквальном смысле слова за копейки. Но есть один важный нюанс.

Белтелеком предложил скидку 99% для любителей кино и сериалов