Белтелеком предложил скидку 99% для любителей кино и сериалов

Опубликовано: 08.01.2026 12:33 , Обновлено: 08.01.2026

Компания Белтелеком предложила скидку в 99% на дополнительный пакет каналов, который должен прийтись по вкусу любителям кино и сериалов. Посмотрели, какие шесть каналов можно подключить себе в буквальном смысле слова за копейки, а также узнали один важный нюанс.

В дополнительный пакет “Премиум” вошли шесть каналов, которые в Белтелекоме назвали рейтинговыми. Все они специализируются на показе фильмов, сериалов, а также мультфильмов как российских, так и иностранных:

«Родное кино»,

«Муви ТВ»,

«Киносемья»,

«Кинопремьера»,

«Мир сериала»,

«Киноман»

Акцию на практически бесплатное подключение объявили на весь год - подключиться за 1% от полной стоимости можно будет до 31 декабря 2026 года, но есть важный нюанс. Копеечный льготный тариф будет действовать только первые два месяца, дальше придётся оплачивать полную стоимость пакета. Она, согласно информации, размещённой на официальном сайте оператора, на сегодняшний день составляет 3,25 рубля в месяц.

Кстати, для подключения пакета “Премиум” вовсе не обязательно лично ехать в офис продаж «Белтелеком». Гораздо проще подключить доппакет через фирменное мобильное приложение “Мой Белтелеком” или через личный кабинет на сайте оператора.