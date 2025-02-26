«Яндекс» представил российский аналог ChatGPT и внедрил его в Алису. Белорусы могут воспользоваться?

Опубликовано: 26.02.2025 13:37 , Обновлено: 26.02.2025

Компания «Яндекс» представила YandexGPT 5 Pro — свою самую мощную на сегодня языковую модель компании. Новинку разработчики уже интегрировали в голосового помощника Алису. Теперь же, как заверили в «Яндексе», она способна не только конкурировать с лучшими мировыми аналогами, но и превосходить их в решении определённых задач.

Алиса с YandexGPT 5 Pro, доступная в версии «Алиса Про», по утверждению разработчиков, значительно расширила свои возможности. Теперь она умеет выполнять точные вычисления и решать логические задачи, генерировать программный код, создавать развёрнутые текстовые сводки, помогать в написании текстов и подборе релевантных источников информации в интернете.

Компании могут использовать новую модель для создания ИИ-ассистентов, анализа переписки в контакт-центрах, распределения обращений по темам и генерации отчётов.

Отныне платная версия Алисы поддерживает не только русский, но и английский язык.

Однако для пользователей из Беларуси доступ к расширенным функциям «Алисы Про» пока ограничен. Оформить подписку «Алиса Про» возможно только на территории России, и даже VPN тут не помощник. Таким образом, белорусские пользователи могут протестировать новую модель лишь в рамках увеличенного лимита бесплатных запросов — до 20 сообщений в день.

YandexGPT 5 Pro уже доступен в чате с «Алисой» (в веб-версии, мобильном приложении и «Яндекс Браузере»), умных устройствах с «Алисой», а также в корпоративных сервисах Yandex Cloud AI Studio и SpeechSense.

Ранее журналисты Telegraf.news писали, что в Беларуси уже существует свой аналог Алисы. Разработчики даже созвучно назвали главных персонажей.

Белтелеком показал белорусский аналог Google Ассистента и Яндекс Алисы. Что умеет?