Microsoft купила тыквенную ферму для развития искусственного интеллекта. Как объяснила?

Опубликовано: 24.12.2023 19:36 , Обновлено: 24.12.2023

Гигант технологической индустрии компания Microsoft совершила удивительную покупку — купила тыквенную плантацию в американском штате Висконсин. Стоимость сделки составила 69 миллионов долларов. В компании заявили, что покупка имеет решающее значение для развития... искусственного интеллекта.

Покупка тыквенной фермы компанией Microsoft является частью более масштабного плана развития. На самом деле компания приобрела в общей сложности 520 гектаров земли, которую использует для строительства центров обработки данных, что является ключом к развитию технологий и потребностям искусственного интеллекта (ИИ).

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Первая фаза строительства стоимостью один миллиард долларов развернется на площади около 215 гектаров. В конечном итоге новые инвестиции призваны создать 200 рабочих мест, а последующие этапы расширения могут увеличить количество рабочих мест еще на 460, [link href=“https://www.businessinsider.de/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] издание businessinsider.de.

Microsoft вкладывает значительные средства в искусственный интеллект. Разработчики Windows — одни из основных партнёров OpenAI, компании, создавшей ChatGPT. Для развития технологий нейросетей необходимо много вычислительных возможностей, строительство новых - самый простой вариант. А покупка фермы с большим количеством земли на самом деле вписывается в долгосрочную стратегию Microsoft и показывает, как технологические гиганты адаптируются к быстро меняющимся рыночным и технологическим потребностям.

Ранее Телеграф сообщил, что израильская компания Tevel Aerobotics разработала автономные дроны, которые начали применять фермеры для сбора фруктов на садовых плантациях. Первыми беспилотники FAR (Flying Autonomous Robots) решились применить в коммерческом масштабе фермеры из Чили. Соглашение о сотрудничестве с израильскими разработчиками подписал один из ведущих мировых производителей фруктов, компания Unifrutti.

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