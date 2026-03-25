Власти ограничили доступ к белорусским сайтам из-за границы на сутки
В Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь объявили, что ограничение будет действовать с 20:00 24 марта до 08:00 26 марта. Там пояснили, что блокировку установили из-за "угрозы деструктивных действий" в киберпространстве.
Уведомления получили хостинговые компании в стране.
При этом все сайты могут продолжать работать в штатном режиме для пользователей внутри Беларуси.
Ранее Следственный комитет Беларуси выступил с заявлением по случаю скорого наступления 25 марта и «Дня воли» (годовщина провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, БНР).
В Следственном комитете обвинили участников предполагаемого празднования в «дискредитации Республики Беларусь на международной арене» и проведении «провокационных мероприятий за рубежом».
СК пригрозил белорусам за границей уголовкой и конфискацией за празднование 25 марта