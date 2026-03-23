СК пригрозил белорусам за границей уголовкой и конфискацией за празднование 25 марта

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Опубликовано: 23.03.2026 11:22 , Обновлено: 23.03.2026

Следственный комитет Беларуси выступил с заявлением по случаю скорого наступления 25 марта и «Дня воли» (годовщина провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, БНР).

В Следственном комитете обвинили участников предполагаемого празднования в «дискредитации Республики Беларусь на международной арене» и проведении «провокационных мероприятий за рубежом».

В СК заявили, что считают празднование «Дня воли» белорусами за границей «созданием видимости массовости протестных настроений» и «попыткой втянуть уехавших граждан в противоправную деятельность».

Следственный комитет Беларуси заявил, что будет использовать «современные методики» для определения личностей участников демонстраций и пикетов.

Также в СК заявили, что будут заводить уголовные статьи и инициировать судебные процессы с применением механизма специального производства, а также конфискацию оставшегося в стране имущества белорусов.