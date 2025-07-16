Viber запустил в Беларуси собственный «маркетплейс»

Опубликовано: 16.07.2025 12:56 , Обновлено: 16.07.2025

Компания Rakuten Viber объявила о запуске в Беларуси «маркетплейса» внутри своего приложения. Как сообщили в пресс-службе компании, в новом разделе пользователи смогут находить и связываться с местными компаниями, которые предлагают различные товары и услуги.

Новый маркетплейс будет доступен в приложении на месте раздела «Интересное», сообщило издание Office Life. Для доступа к нему не нужно скачивать новое приложение. Достаточно обновить текущее до последней версии.

Находить товары или услуги можно с помощью поиска по категориям или через персональную подборку на главной странице. Мессенджер пообещал пользователям возможность изучать профили компаний, просматривать их каталоги и отправлять сообщения владельцам напрямую, не раскрывая свой номер телефона.

Кроме того, в Viber добавили, что в новом разделе можно настроить геолокацию для получения подборки ближайших к пользователю компаний. Если не делиться этими сведениями, подборка будет формироваться на основе общей информации о местоположении.

Недавно журналисты Telegraf.news рассказывали, что интернет-магазины отныне обязаны отвечать на электронные письма белорусов.

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