Ваш отзыв могут пометить как нечестный? В Google объявили о внедрении ИИ в карты

Опубликовано: 13.04.2025 15:12 , Обновлено: 13.04.2025

Google объявил о внедрении новой функции в свои Карты, призванной, по заявлению компании, бороться с «вечной проблемой» — фальшивыми отзывами. Теперь специальные алгоритмы на базе ИИ (используется модель Gemini) должны выявлять «подозрительные» бизнес-профили и предупреждать об этом пользователей.

Как объяснили в Google, система, использующая их ИИ-модель Gemini, нацелена на выявление «неправильностей» — например, массовых пятизвёздочных отзывов, купленных у людей, которые на самом деле никогда не посещали указанное место. Обнаружив такую подозрительную активность, Google может временно отключить возможность добавления новых отзывов для этого профиля и удалить уже существующие «фейковые».

В Google также похвастались, что уже в 2024 году, используя некие иные алгоритмы, они заблокировали или удалили более 240 миллионов отзывов, нарушающих правила. Теперь, с подключением Gemini, борьба должна стать ещё эффективнее, заверили в компании.

Новая функция предупреждения о подозрительных отзывах стартовала пока только в США, Великобритании и Индии. Google заявила о планах по расширению географии, но когда подобные предупреждения появятся у пользователей в Беларуси или соседних странах, неизвестно. Можно лишь предполагать, что со временем она будет работать повсеместно.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как на этой неделе компания Microsoft выпустила очередной патч с обновлениями безопасности для всех поддерживаемых версий Windows. Большинство пользователей ожидали лишь стандартных исправлений и улучшений, однако пользователи Windows 11 заметили кое-что неожиданное: на системном диске C начала появляться загадочная папка под названием inetpub. Узнали, стоит ли этого опасаться и можно (и нужно ли) удалять эту папку.

На компьютерах с Windows стала сама по себе появляться папка inetpub. В Microsoft рассказали, стоит ли опасаться и удалять?