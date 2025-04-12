На компьютерах с Windows стала сама по себе появляться папка inetpub. В Microsoft рассказали, стоит ли опасаться и удалять?

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Опубликовано: 12.04.2025 15:12 , Обновлено: 12.04.2025

На этой неделе компания Microsoft выпустила очередной патч с обновленияит безопасности для всех поддерживаемых версий Windows 10 и Windows 11. Большинство пользователей ожидали лишь стандартных исправлений и улучшений, однако с обновлением KB5055523 пользователи Windows 11 заметили кое-что неожиданное: на системном диске C: начала появляться загадочная папка под названием inetpub. Узнали, стоит ли этого опасаться и можно (и нужно ли) удалять эту папку.

Сразу на нескольких компьютерных форумах появилась информация от разных независимых источников, что папка под названием inetpub появляется на каждом компьютере после установления апрельского обновления Windows 11. Изначально в ней не содержится никаких файлов или подпапок и весит папка 0 байт. Создаётся папка автоматически самой операционной системой.

Вот как папка выглядит в системе

При этом сама папка никак не защищена и пользователь может беспрепятственно её удалить. Как утверждают специалисты профильных порталов, например, польского ithardware, удаление папки “никак не повлияет на работу системы, приложений или каких-либо служб”. По крайней мере, именно такие результаты показали проведенные ими тесты.

Так удалять или нет?

Между тем, американский портал BleepingComputer, сославшись на заявление самой компании Microsoft, рекомендовал не удалять папку inetpub.

Компания пояснила, что создаваемая по умолчанию папка inetpub используется службами IIS (Internet Information Services) Microsoft. Это своеобразная платформа веб-сервера Microsoft, которую можно включить через диалоговое окно “Компоненты Windows” для размещения веб-сайтов и веб-приложений. Впрочем, даже если на вашем компьютере не установлены никакие компоненты IIS, удалять папку inetpub в компании не рекомендовали.

В Microsoft подчеркнули, что наличие этой папки на вашем компьютере никак не влияет на производительность или стабильность вашей компьютерной системы. Поскольку она совсем не “съедает” место на системном диске, даже профильные специалисты по компьютерному “софту” рядовым пользователям рекомендовали её просто проигнорировать.