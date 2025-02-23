В Жодино обнаружили первую "кофейную будку" самообслуживания. Что почём?

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Опубликовано: 23.02.2025 16:31 , Обновлено: 23.02.2025

Известный белорусский блогер Кокобай отправился в Жодино, чтобы изучить ассортимент фирменного магазина "БелАЗ", однако по пути натолкнулся на первую в стране, по его словам, будку самообслуживания с кофе. Принцип прост: заходишь, платишь, выпиваешь. Вот только посидеть, как в обычном заведении, нельзя — напитки только навынос.

“Рядом за парковкой наткнулись на кофейную будку, каких ещё не видел. Что-то типа самой маленькой кофейни в мире без бариста”, — рассказал блогер и показал, как выглядит чудо-кабинка изнутри. По размеру ноу-хау чуть больше обычной телефонной будки, где расположилась кофемашина, одноразовые стаканчики, сиропы, напольный обогреватель и камера.

По словам Кокобая, автомат работает с картой и наличными. В ассортименте — американо, какао, капучино, латте, мокко, банановый раф и др. За один стаканчик такого напитка с вас возьмут (точнее, вы сами заплатите) 3,50 рубля. Несмотря на то, что объём не указан, судя по фотографиям, он составляет около 200 мл. Работает кофейня 24/7.





























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