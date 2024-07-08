В Гомеле установили 21 автомат с гелем для душа и жидким мылом на розлив. Сколько стоит 1 литр?

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Опубликовано: 08.07.2024 17:48 , Обновлено: 08.07.2024

Несколько месяцев назад в Гомеле появились автоматы, в которых можно приобрести бытовую химию на розлив. И если первоначально их было несколько, то сейчас они превратились в настоящую сеть — на данный момент в городе функционирует 21 вендинговый аппарат.

Главным плюсом, пожалуй, является то, что покупатель может приобрести столько моющего средства, сколько ему необходимо. Для этого нужно выбрать вид товара и нажать на соответствующую кнопку. Затем, естественно, оплатить: это можно сделать картой или наличными — автомат принимает монеты, купюры номиналом 5 и 10 белорусских рублей, а также выдаёт сдачу. Затем нужно поднести ёмкость под конкретный шланг и два раза нажать на кнопку “Старт/ стоп”.

Интересно, что вместе с моющим средством белорусам предложили и тару: рядом с автоматами в Гомеле установили корзины, где находятся пластиковые бутылки. Платить отдельно за них не нужно, сообщил местный Telegram-канал “Сильные новости”.

На сегодняшний день жители и гости Гомеля могут приобрести на розлив 5 видов моющих средств:

жидкое мыло для рук;

гель для душа;

гель для посуды;

кондиционер для белья;

гель для стирки.

Цена за 1 литр любого средства составляет 4 белорусских рубля. Если, например, человеку требуется всего 500 миллилитров, то нужно внести соответствующую сумму — 2 рубля. Автоматы находятся во всех районах города и работают круглосуточно.

[info_b]“Королева яблонь” — линейка бытовой химии российского бренда MeloMama, который принадлежит компании GoodHim. Производство и головной офис находятся в городе Сергиев Посад, что в Московской области. По словам представителей бренда, моющие средства предусматривает концепцию биоразлагаемых составов и упаковок, которые можно легко и безопасно утилизировать.[/info_b]

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В Минске открыли первый в стране «Евроопт» без продавцов. А наличными расплатиться можно?