В ZALA появился круглосуточный телеканал о «пушистых звёздах»

Опубликовано: 12.07.2025 11:25 , Обновлено: 12.07.2025

Компания «Белтелеком» сообщила белорусам о появлении в ZALA IPTV тестового телеканала «Лапки LIVE», посвящённого домашним животным. Его вещание началось с 12 июля.

Как пояснили в компании, новый канал доступен в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» для пользователей SMART ZALA. Он расположен на 96-й кнопке.

В эфире транслируются круглосуточные программы о кошках, собаках и других «пушистых звёздах». Белтелеком сообщил, что передачи созданы при поддержке зоопсихологов и содержат полезные советы, а также информацию о здоровье и поведении животных.

К примеру, 12 июля можно узнать, как оставлять кошку во время отпуска. Ещё в программе передач, помимо прочего, можно найти мультфильмы.

Напомним, это уже второй российский телеканал, добавленный оператором за последние дни. Ранее, 11 июля, в пакетах ZALA начал вещание канал «Зал суда» с передачами о судебных процессах.

Белтелеком добавил в ZALA телеканал с «бракоразводными процессами»