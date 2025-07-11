Белтелеком добавил в ZALA телеканал с «бракоразводными процессами»
Компания «Белтелеком» сообщила, что добавила в сетку вещания своего IPTV новый тестовый российский телеканал «Зал суда». Его вещание началось с 11 июля.
Согласно сообщению, телеканал доступен в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA.
Как пообещали в компании, в эфире будут транслироваться «громкие процессы и резонансные дела». Среди анонсированных передач — «Судебные страсти», «Дела семейные» и «Бракоразводные процессы».
Новый телеканал можно найти на 80-й кнопке в сетке вещания.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что белорусам предложили «новый уровень кинопросмотра» от Белтелеком. Кстати, на эту услугу появилась новая акция — минус 30% первые три месяца.
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