Белтелеком добавил в ZALA телеканал с «бракоразводными процессами»

Опубликовано: 11.07.2025 14:52 , Обновлено: 11.07.2025

Компания «Белтелеком» сообщила, что добавила в сетку вещания своего IPTV новый тестовый российский телеканал «Зал суда». Его вещание началось с 11 июля.

Согласно сообщению, телеканал доступен в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA.

Как пообещали в компании, в эфире будут транслироваться «громкие процессы и резонансные дела». Среди анонсированных передач — «Судебные страсти», «Дела семейные» и «Бракоразводные процессы».

Новый телеканал можно найти на 80-й кнопке в сетке вещания.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что белорусам предложили «новый уровень кинопросмотра» от Белтелеком. Кстати, на эту услугу появилась новая акция — минус 30% первые три месяца.

Белтелеком предложил «новый уровень кинопросмотра» за 10 рублей в месяц. Что входит?