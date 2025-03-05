В «Яндекс Картах» появились 3D-макеты достопримечательностей Минска

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Опубликовано: 05.03.2025 16:23 , Обновлено: 05.03.2025

«Яндекс Карты» предложили жителям Минска и всем, кто интересуется белорусской столицей, увлекательное нововведение. Теперь главные достопримечательности Минска можно рассмотреть в деталях прямо на карте. Сервис добавил объёмные модели самых известных зданий и сооружений, превратив карту города в интерактивный путеводитель.

Теперь можно покрутить и рассмотреть со всех сторон такие знаковые объекты, как Национальная библиотека, городскую ратушу, ж/д вокзал и многие другие.

Обновление уже доступно в веб-версии «Яндекс Карт» и во всех мобильных приложениях с картами Яндекса.

Раньше подобные детализированные 3D-модели можно было заметить в конкурирующем сервисе от Google, и то в основном для крупных мировых столиц.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что российский маркетплейс Wildberries, по слухам, решил запустить в Беларуси собственную службу такси.

Wildberries пообещал запустить в Беларуси собственный сервис такси — «Ведомости»