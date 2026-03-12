В Telegram произошёл глобальный сбой

Опубликовано: 12.03.2026 13:47 , Обновлено: 12.03.2026

Белорусские пользователи популярного мессенджера Telegram второй день подряд жалуются на Telegram. В четверг, 12 марта, с проблемами массово столкнулись не только в Беларуси, но и в соседних России и Украине. Специалисты заявили о глобальном характере нынешнего сбоя.

Если поначалу в российских пабликах сообщение на сбои в работе Telegram списывали на замедление, которое начал практиковать Роскомнадзор (РКН), то вскоре стало понятно, что на этот раз проблема оказалась глобальнее. Согласно данным профильного сайта Downdetector, регистрирующего сбои в работе сервисов и сайтов, жалобы на некорректную работу Telegram за последние сутки резко возросли, причём по всему миру.

Пользователи жалуются на то, что не могут отправить друг другу даже обычные текстовые сообщения, не говоря уже о голосовых, фотографиях и видео. У кого-то не прогружаются чаты и каналы, у кого-то - всё зависает на этапе входа в аккаунт. Проблемы возникают как с мобильным приложением, так и к декстопной версией.

Причём, судя по отчёту Downdetector, всплеск жалоб наблюдался вчера днём, в районе 15:00, а сегодня такой же подъём повторился в районе 13:00.

Судя по сообщениям украинских пабликов, аналогичные проблемы наблюдаются и в их стране. Поступают жалобы и из других стран — Германии, Нидерландов, США, Узбекистана, Казахстана.

Напомним, в соседней России недавно приняли окончательное решение о блокировке мессенджера Telegram - она может начаться в первых числах апреля. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, и собеседника, знакомого с обсуждениями в профильных ведомствах.

Власти России определились с датой полной блокировки Telegram — РБК

По данным двух источников, близких к администрации президента РФ, это уже окончательное решение. Согласно данным издания, среди основных причин блокировки там назвали участившиеся случаи вербовки россиян через мессенджер, в том числе несовершеннолетних, для совершения терактов.