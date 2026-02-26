Власти России определились с датой полной блокировки Telegram - РБК

Опубликовано: 26.02.2026 18:47 , Обновлено: 26.02.2026

В Кремле приняли окончательное решение о блокировке мессенджера Telegram, и она может начаться в первых числах апреля. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, и собеседника, знакомого с обсуждениями в профильных ведомствах.

По данным двух источников, близких к администрации президента РФ, это уже окончательное решение. Согласно данным издания, среди основных причин блокировки там назвали участившиеся случаи вербовки россиян через мессенджер, в том числе несовершеннолетних, для совершения терактов.

Собеседник РБК, близкий к Кремлю, уточнил, что в апреле мессенджер Telegram будет работать только у россиян, находящихся в зоне боевых действий в Украине.

Тем временем в Роскомнадзоре (РКН) прокомментировали публикацию РБК предельно лаконично. “Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу”, — приводит “Коммерсантъ” слова надзорного ведомства.

Обновлено Позднее российские СМИ сообщили, что российских операторов предупредили о ПОЛНОЙ блокировке Telegram с 1 апреля — СМИ. Якобы операторы получили письмо с требованием «не противодействовать блокировкам». Такое же письмо рассылали перед началом замедления YouTube.

Ранее российский Telegram-канал Baza сообщал, что блокировка мессенджера может произойти прямо 1 апреля. Однако, судя по новой информации, сроки были скорректированы. Российский политический обозреватель Дмитрий Дризе в своем Telegram-канале обратил внимание на это смещение.

“Час “ИКС” наступит в первых числах апреля, рассказал источник РБК. Ранее “покончить” с популярным мессенджером предполагалось 1 апреля. Теперь “в первых числах”… Некоторое смещение сроков понять можно – “день дурака” не очень подходит для серьезных решений. Общественная ирония была услышана, выводы сделаны – “посмеялись и хватит”… Впрочем, ждем новых “откровений источников”. Так кажется, что тема окончательно не закрыта…”, — прокомментировал он ситуацию.

На этой неделе, как сообщали “Российская газета” и “Комсомольская правда”, появилась информация о расследовании в отношении Павла Дурова, создателя мессенджера, уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности.