В США решили создать робота с ИИ для "одиноких мужчин". Сколько будет стоить?

Опубликовано: 21.01.2025 13:11 , Обновлено: 21.01.2025

Всевозможные чат-боты на основе искусственного интеллекта всё чаще находят своё отражение в различных аспектах жизни человека. Теперь одна из компаний в США решила пойти дальше и внедрить ИИ, созданный для "одиноких мужчин" в роботизированное женское тело. По словам разработчиков, проект в первую очередь призван "удовлетворить потребность в общении". Telegraf.news узнал, что сможет делать такой робот.

По словам разработчиков компании Eliza Labs робот с искусственным интеллектом задуман как молодая, без малого 180-сантиметровая женщина с длинными черными волосами, очками в темной оправе, пухлыми губами и большой грудью. Для создания лица робота планируют задействовать силикон и аниматронику, которые будут копировать человеческие эмоции и выражения.

Разработка носит название Eliza Wakes Up и предусматривает включение искусственного интеллекта.

В компании рассказали, что робот будет подстраиваться под потребности пользователя, выполняя такие задачи, как управление расписаниями, общение в социальных сетях, автоматизация исследований, обработка документов и выполнение транзакций на блокчейне

Eliza Wakes Up

Eliza сможет пробежать полтора километра за 8 минут, что быстрее на несколько минут, чем если бы это расстояние решил преодолеть среднестатистически человек.

Также она будет уметь “отрезать сигару и наливать напитки”. Поставляться робот будет с индивидуально сшитой одеждой и дополнительными аксессуарами.

Разработчики предупредили, что их проект не предназначен для секса и аппаратное и программное обеспечение будет оснащено защитой для от “совершения сексуальных действий”.

Однако в компании рассказали, что разрабатывают искусственную вагину для версии с искусственным интеллектом. В частности основатель компании накануне заявил, что ищет устройство, которое позволит людям “заниматься сексом с искусственным интеллектом”. Он предложил грант в размере 1000 долларов на реализацию этой идеи.

Создатели Eliza Wakes Up рассказали, что проект находится на «продвинутой стадии разработки» и уже доступен предварительный заказ робота по цене от $420 000. Первые модели могут появиться уже в середине 2025 года.

Известно, что разработчик Bry.ai, уже принял вызов, предложив свое устройство под названием Orifice. Устройство на ранних стадиях оснащено датчиками, которые могут измерять скорость толчков и регистрировать глубину проникновения в роботизированную вагину. Однако будет ли устройство добавлено к гуманоиду в будущем пока неизвестно.

Разработчики подчеркнули, что на данном этапе проект не имеет “сексуальных мотивов”.

“Дело не в том, что в этом или в любом виде секса есть что-то обязательно неправильное. Просто это не совсем то, на чем фокусируется этот проект. Речь идет об удовлетворении вполне реальной потребности в общении, которая, по нашему мнению, является одной из самых неиспользованных психологических потребностей в современном мире”, - объяснил консультант Eliza Wakes Up Мэтью Грэм.

По его мнению робот поможет людям, которые “с трудом адаптируются к гиперцифровой эпохе” и он является продолжением того, что начали чат-боты-компаньоны на основе ИИ.

«Она будет самым красивым, технологичным роботом, покинувшим лабораторию”, — заверили разработчики.

Ранее Telegraf.news писал о том, что победительницей первого в мире конкурса красоты с использованием искусственного интеллекта Fanvue World Ai Creator Awards по итогу решения судей стала Кенза Лейли. Её разработчики получили премию $13 тысяч.

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