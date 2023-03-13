В соцсети «Вконтакте» произошел масштабный сбой

📷 Фото

Опубликовано: 13.03.2023 12:13 , Обновлено: 13.03.2023

В российской социальной сети «ВКонтакте» утром 13 марта произошел масштабный сбой.

Пользователи массово пожаловались, что не смогли попасть ни на сам сайт соцсети, на даже в приложение. Их также выбивает из аккаунтов.

По данным сервиса Downdetector, больше всего сбой затронул самих россиян — а именно жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара.

Что точно произошло, неизвестно. В компании информацию пока не комментировали.

Ранее Телеграф писал, что 9 марта в Беларуси снова сломался сервис такси Яндекс Go. В результате серьезного сбоя пользователи не могли в приложении вызвать такси.