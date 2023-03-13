В соцсети «Вконтакте» произошел масштабный сбой
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В российской социальной сети «ВКонтакте» утром 13 марта произошел масштабный сбой.
Пользователи массово пожаловались, что не смогли попасть ни на сам сайт соцсети, на даже в приложение. Их также выбивает из аккаунтов.
По данным сервиса Downdetector, больше всего сбой затронул самих россиян — а именно жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара.
Что точно произошло, неизвестно. В компании информацию пока не комментировали.
Ранее Телеграф писал, что 9 марта в Беларуси снова сломался сервис такси Яндекс Go. В результате серьезного сбоя пользователи не могли в приложении вызвать такси.