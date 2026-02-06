В Сенате США усмотрели угрозу нацбезопасности в SpaceX

Опубликовано: 06.02.2026 08:57 , Обновлено: 06.02.2026

Пентагон получил запрос на проведение расследования в отношении компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX. Два сенатора-демократа США усмотрели в ней "угрозу национальной безопасности".

Официальное письмо министру обороны Питу Хегсету на днях направили сенаторы Элизабет Уоррен и Энди Ким, сообщило агентство Reuters. Претензии у членов Сената США возникли не к деятельности самой частной аэрокосмической компании, а к её инвесторам. По информации сенаторов, акции компании обходными путями приобрели китайские инвесторы, а это, по мнению американских политиков, уже веский повод для беспокойства.

По версии сенаторов, покупка акций SpaceX китайскими инвесторами была тщательно продумана, чтобы скрыть реальных покупателей: средства якобы переводили через организации на Каймановых островах и Британских Виргинских островах. Как выразились автор письма, китайские инвестиции в SpaceX могут представлять “угрозу национальной безопасности, потенциально ставя под угрозу ключевую военную, разведывательную и гражданскую инфраструктуру” США.

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, самым богатым человеком в мире, действительно играет центральную роль в инфраструктуре национальной безопасности США. Сегодня эта компания запускает военные и разведывательные спутники США, а также управляет обширной коммуникационной сетью Starlink, которой используется в том числе сам Пентагон.

Сенаторы опасаются потенциальной возможностью утечки конфиденциальной информации или технологий, которые до сих пор давали компании Маска преимущества на рынке, поэтому от Министерства обороны потребовали раскрыть масштабы китайской доли в компании и дать оценку, подпадает ли компания SpaceX под действие требований Закона о контроле за иностранными инвестициями.

[inf]Закон о контроле за иностранными инвестициями в США после реформы 2018 года значительно расширил полномочия профильного Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Он предполагает обязательную проверку госорганами сделок, при которых иностранные лица приобретают контроль или получают доступ к технологиям, данным или инфраструктуре в критически важных отраслях, таких как ИИ, полупроводники и квантовые технологи[/inf]

Ещё больше опасений у американских сенаторов вопрос китайских инвестиций в SpaceX возникло после того, как Маск решил объединить свою аэрокосмическую компанию с компанией xAI. В прошлом году в американском суде уже рассматривали решение управляющего фондом об исключении китайского инвестора из фонда, созданного для покупки акций SpaceX.

Тогда выяснилось, что управлявший фондом Икбалджит Калон принял китайскую компанию Leo Investments в качестве ограниченного партнера. SpaceX сообщила Калону, что фонд не сможет приобретать акции, если Leo останется в нем и тогда инвестора исключили из партнёров, отказавшись от его инвестиций в 50 миллионов долларов.

Напомним, в начале февраля стало известно, что SpaceX приобрела другую компанию Илона Маска в сфере искусственного интеллекта - xAI. В результате слияния часть империи Маска будет консолидирована, поскольку SpaceX готовится к выходу на биржу в конце этого года. По оценкам специалистов, стоимость компании, вероятно, достигнет 1,25 триллион долларов.

Илон Маск объединил SpaceX и xAI для создания «космического ИИ»