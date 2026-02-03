Илон Маск объединил SpaceX и xAI для создания «космического ИИ»

Опубликовано: 03.02.2026 10:38 , Обновлено: 03.02.2026

Аэрокосмическая компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX приобрела другую компанию бизнесмена в сфере искусственного интеллекта - xAI. В результате слияния часть империи Маска будет консолидирована, поскольку SpaceX готовится к выходу на биржу в конце этого года. По оценкам специалистов, стоимость компании, вероятно, достигнет 1,25 триллион долларов.

Обе компании объявили о сделке 2 февраля. В пресс-релиза компании SpaceX утверждается, что слияние двух компаний приведёт к созданию “самого амбициозного, вертикально интегрированного инновационного центра на Земле (и за ее пределами), который будет включать искусственный интеллект, ракеты, космический интернет, прямую связь с мобильными устройствами и ведущую в мире платформу для обмена информацией в режиме реального времени”. Всё это подаётся Илоном Маском под соусом “обеспечения свободы слова”.

Согласно договорённостям, компания SpaceX, которая на сегодняшний день является одной из самых дорогих частных компаний в мире, получит в своё распоряжение активы xAI, включая чат-бот Grok, работающий на основе искусственного интеллекта (ИИ), и социальную медиа-платформу X.

Как отметило издание The Guardian, сама сделка происходит на фоне планов Маска по размещению в космосе центров обработки данных и спутников на солнечной энергии для развития искусственного интеллекта — масштабного и чрезвычайно дорогостоящего проекта. В пресс-релизе SpaceX о будущих центрах для “космического ИИ” об этом также упомянуто.

Перебраться в космос ради ИИ Маск предлагает, поскольку убеждён, что земных ресурсов для должного развития отрасли вскоре будет не хватать.

“Современные достижения в области ИИ зависят от крупных наземных центров обработки данных, которые требуют огромных объемов электроэнергии и охлаждения. Глобальный спрос на электроэнергию для ИИ просто не может быть удовлетворен с помощью наземных решений, даже в ближайшей перспективе, без создания трудностей для местных сообществ и окружающей среды”, — пояснили в SpaceX, почему считают “космический ИИ” “единственным способом масштабирования” в долгосрочной перспективе.

Отметим, что стоимость SpaceX после вторичного размещения акций в прошлом году была оценена в 800 миллиардов долларов, а стоимость компании xAI - примерно в 230 миллиардов долларов. В числе инвесторов, принявших участие в последнем раунде финансирования компании xAI, оказались крупные игроки мировой технологической отрасли, такие как Nvidia, Cisco Investments, Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity, Qatar Investment Authority, MGX из Абу-Даби и Baron Capital Group.

Геополитические аспекты амбициозного проекта Маска

Некоторые обозреватели отметили важные геополитические аспекты амбициозного проекта Маска. Слияние двух его ведущих компаний происходит на фоне усиливающейся геополитической конкуренции как в области искусственного интеллекта, так и в космической инфраструктуре. Не так давно Китай объявил об амбициозных планах по созданию собственных спутниковых группировок и сделал развитие ИИ национальным приоритетом. Концентрация американских возможностей в области ИИ и орбитальной инфраструктуры в рамках одной корпоративной структуры, контролируемой Маском, создает как возможности, так и уязвимости с точки зрения национальной безопасности.

С одной стороны, объединенная компания могла бы стать мощным инструментом, обеспечившим США технологическое лидерство в этой сфере. С другой стороны, концентрация такой критически важной инфраструктуры под контролем одного человека поднимает вопросы об устойчивости, избыточности и надлежащем соотношении между частным предпринимательством и национальными стратегическими интересами.

Международные механизмы управления космической деятельностью, в первую очередь закрепленные в Договоре о космическом пространстве 1967 года, были разработаны в эпоху, когда космическими возможностями обладали только национальные государства. Появление частных компаний, развертывающих инфраструктуру в масштабах, предусмотренных слиянием SpaceX и xAI, бросает вызов этим механизмам и поднимает вопросы о юрисдикции, ответственности и надлежащем распределении орбитальных ресурсов, которые международные органы еще не рассмотрели должным образом.