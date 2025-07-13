В России предложили заблокировать Roblox. Где нашли "деструктивное поведение"?

Опубликовано: 13.07.2025 19:06 , Обновлено: 13.07.2025

Уполномоченная по правам ребенка в Российской Республике Татарстан Ирина Волынец предложила заблокировать доступ к популярной игре Roblox. Свое предложение чиновница объяснила формированием "деструктивного поведения" у российских детей.

По ее словам, на одном из серверов онлайн-игры детей мотивируют воспроизвести катастрофу на Чернобыльской АЭС (Атомная Электростанция), чтобы посмотреть за последствиями взрыва.

В сети на самом деле появилось видео, где геймеры уничтожают реактор. Впрочем, на сервере есть и вариант, где всех можно спасти ЧАЭС (Чернобыльская Атомная Электростанция), тогда в конце миссии играет советский гимн.

«Запрет игры будет осуществляться в рамках действия закона о защите детей от вредной информации», – заявила чиновница в эфире RT.

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД (Управление Внутренних Дел) Витебского облисполкома призвали проявить повышенное внимание родителей, чьи дети увлечены популярной компьютерной игрой ROBLOX. Оказалось, что игроки именно этой онлайн-платформы в последнее время всё чаще становятся жертвами мошенников и сами отдают им деньги. Учитывая то, что играют в ROBLOX, как правило, дети и подростки, то деньги мошенникам утекают родительские. Вот о чём в милиции попросили взрослых рассказать своим детям.

Мошенники добрались до детской игры ROBLOX. В милиции Витебска рассказали, как крадут деньги родителей