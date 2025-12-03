В России перестал работать Roblox. А в Беларуси?

Опубликовано: 03.12.2025 14:28 , Обновлено: 03.12.2025

В среду, 3 декабря, популярная игровая платформа Roblox оказалась недоступна многим пользователям из России. По данным российского сервиса DownDetector, за последние сутки с проблемами с доступом к игре в России столкнулось до 395 тыс. пользователей. Узнали, затронули ли сбои и белорусских пользователей.

[obnovleno_b]Роскомнадзор официально ограничил доступ к Roblox, так как в игре, по мнению российских чиновников, распространяются материалы, пропагандирующие “экстремистскую и террористическую деятельность”, а также ЛГБТ-тематика.

«Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов», - говорится в заявлении российского ведомства. [/obnovleno_b]

Согласно сообщениям самих пользователей, проблемы возникли сегодня в первой половине дня. У кого-то игра перестала запускаться с компьютера и не открывался официальный сайт платформы, у кого-то не открывается мобильное приложение.

За сутки число жалоб на российском сервисе DownDetector, который фиксирует массовые сбои в работе популярных сайтов и мобильных приложений, превысило 8 тысяч, а география сбоя затрагивает как минимум 22 российских города.

Скриншот сайта detector404.ru

При этом, по данным самих пользователей, зайти в игру всё ещё можно, если воспользоваться каким-нибудь ВПН-сервисом.

Что касается белорусских пользователей, судя по данным тех же аналитических сервисов, их нынешний сбой в России не коснулся - ресурсы Roblox (как мобильная, так и десктопная версия игры) в Беларуси остаются доступны.

[inf]Roblox — это онлайн‑платформа и конструктор игр, где пользователи сами создают игры (любого формата, от симуляторов до шутеров) и миры, а другие игроки могут в них играть. Основную аудиторию Roblox на данный момент составляют дети и подростки. [/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что российские чиновники уже не раз призывали к блокировке Roblox. Так, этим летом уполномоченная по правам ребенка в Российской Республике Татарстан Ирина Волынец заявила, что платформа формирует “деструктивное поведение” у российских детей.

В России предложили заблокировать Roblox. Где нашли «деструктивное поведение»?

А на прошлой неделе похожее заявление сделали в Роскомнадзоре. В ведомстве посчитали, что Roblox может “негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей”, а также создаёт “условия и предпосылки” для совершения “противоправных действий”, однако никаких конкретных шагов тогда ведомство предпринимать не стало. Пока остаётся неясным, связан ли нынешний сбой в работе платформы с целенаправленными действиями профильных государственных ведомств.