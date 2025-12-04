Россия пообещала до конца года отменить блокировку SIM-карт белорусов - Минсвязи

Опубликовано: 04.12.2025 14:30 , Обновлено: 04.12.2025

Россия пообещала вскоре отменить обязательную суточную блокировку SIM-карт белорусов, въезжающих в страну. По словам первого заместителя министра связи и информатизации Беларуси Павла Ткача, в ведомстве ожидают, что этот вопрос будет "однозначно решен" уже до конца года.

Вместо того, чтобы ждать 24 часа, прежде чем будут разблокированы мобильный интернет и услуги SMS, белорусам нужно будет при въезде на территорию России проходить проверку: на телефон им будут присылать сообщение со ссылкой на специальный ресурс для верификации. Введя определённый набор цифр с картинки в специальное поле, блокировка будет снята.

По словам Ткача, пока эту процедуру только тестировали и уже получили положительные отзывы, что “это работает”. Но пока не у всех операторов.

“Российская сторона подтвердила, что завершается процесс тестирования по снятию режима охлаждения с граждан Беларуси, которые будут в роуминге в России, путем введения капчи. Три из четырех крупнейших российских операторов уже, по сути, внедрили эти услуги”, - процитировало Ткача госагентство БЕЛТА.

Ранее о запуске такой услуги заявили и белорусские операторы - МТС и А1. Тогда сообщалось, что её тестируют российские партнеры компаний по роумингу -функцию полноценно запустил российский МегаФон, ещё три - МТС, Билайн и Т2, как сообщалось, ещё только тестировали эту функцию.

Ждать 24 часа не придётся? Операторы запустили упрощённую верификацию для белорусов в роуминге в РФ

Напомним, обязательную блокировку услуг передачи данных и SMS для всех абонентов в роуминге на 24 часа российские операторы ввели 6 октября 2025 года. Блокировка начинается с момента первой регистрации в сети и снимается автоматически через 24 часа. При этом голосовая связь остаётся доступной.