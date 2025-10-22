В России официально начали блокировать Telegram и WhatsApp

Опубликовано: 22.10.2025 14:28 , Обновлено: 22.10.2025

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России (Роскомнадзор) начала блокировать популярные иностранные мессенджеры - Telegram и WhatsApp. Такой ответ 22 октября поступил российским СМИ на вопрос о причинах сбоев в работе приложений, на которые пожаловались жители южных регионов России.

В комментарии российскому агентству ТАСС надзорное ведомство сослалось на материалы правоохранительных органов и “многочисленные обращения” самих россиян. В Роскомнадзоре заявили, что россияне сами пожаловались на то, что иностранные мессенджеры стали “основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан”.

“При этом неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров были проигнорированы”, - заявили в Роскомнадзоре.

Там подчеркнули, что пока речь идёт о частичной блокировке - “для противодействия преступникам”, не уточнив технические моменты этого процесса.

По информации российского “Агентства”, накануне на проблемы с доступом к WhatsApp и Telegram пожаловались жители Северной Осетии, Краснодарского края, Адыгеи, Ростовской области и Кабардино-Балкарии. Сегодня аналогичные сообщения приходят и из других регионов России - от Ставрополья до Бурятии.

Ранее Telegraf.news рассказал, что впервые Роскомнадзор начал официально вводить “частичные” блокировки дву популярных мессенджеров - Telegram и WhatsApp - в августе этого года.

Роскомнадзор объявил об ограничении звонков через Telegram и WhatsApp в России

В качестве альтернативы россиянам предлагали перейти на мессенджер Max, принадлежащий российскому холдингу VK. Этот мессенджер включили в так называемый “белый список” интернет-ресурсов - то есть тех, которые работают даже при отключении интернета.