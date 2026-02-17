В России назвали дату полной блокировки Telegram

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 17.02.2026 11:38 , Обновлено: 17.02.2026

Источники российского Telegram-канала Baza сообщили, что власти РФ приняли решение о полной блокировке мессенджера Telegram начиная с 1 апреля.

К нему будут применены меры, аналогичные тем, что недавно применили к Instagram и Facebook.

Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы без VPN.

Напомним, что в середине февраля вслед за известиями о полной блокировке YouTube и значительном замедлении Telegram пользователи интернета в России заметили, что WhatsApp теперь полностью недоступен.

На совещании весной 2025 года президент РФ Владимир Путин призвал «душить» иностранные сервисы в России. «Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения. Они пытаются нас душить — и нужно отвечать им взаимностью», — заявил он.

Позднее гражданин России и основатель Telegram Павел Дуров выступил с обвинениями в адрес властей РФ после известий о замедлении работы мессенджера. По его словам, они предпринимают попытки таким образом вынудить граждан РФ перейти на приложение, “созданное для слежки и политической цензуры”. По всей видимости, Дуров имел в виду MAX.

Дуров предупредил россиян о «слежке» и «цензуре»