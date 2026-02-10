Дуров предупредил россиян о "слежке" и "цензуре"

Опубликовано: 10.02.2026 20:53 , Обновлено: 10.02.2026

Гражданин России и основатель Telegram Павел Дуров выступил с обвинениями в адрес властей РФ после известий о замедлении работы мессенджера. По его словам, они предпринимают попытки таким образом вынудить граждан РФ перейти на приложение, "созданное для слежки и политической цензуры". По всей видимости, Дуров имел в виду MAX.

Он напомнил, что 8 лет назад Иран пытался применить ту же стратегию, пытался заблокировать мессенджер, — и потерпел неудачу.

“Он запретил Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу. Несмотря на запрет, большинство иранцев до сих пор пользуются Telegram (обходя цензуру) и предпочитают его приложениям, подвергающим их слежке”, - утверждает Дуров.

Он заявил, что ограничение свободы граждан никогда не будет правильным решением. А его Telegram всегда будет выступать за свободу слова и конфиденциальность, “несмотря на любое давление”.

Ранее Роскомнадзор (РКН) официально подтвердил новые ограничения Telegram в России. Чиновники заявили, что сделали это из-за того, что руководством мессенджера «по-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях».

Тем временем власти РФ всячески пытаются вынудить россиян переходить на разработанный ВК (соцсеть “ВКонтакте”) мессенджер MAX. Однако к нему у специалистов есть вопросы, в том числе из-за того, что программа, по их словам, пытается получить всю доступную информацию о владельцах устройств, на которых он установлен.

Так, мессенджер MAX запрашивает при установке доступ к камере, микрофону, списку контактов, файлам, Bluetooth и геолокации. Хотя разработчики называют это стандартом, независимые исследователи (например, из RKS Global и DoubleYou) указывают на наличие кода для высокоточного фонового отслеживания местоположения.

А по утверждениям некоторых специалистов, мессенджер может собирать данные о буфере обмена и списке установленных приложений, что нетипично для программ для обмена сообщениями.