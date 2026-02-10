В России начали замедлять Telegram

Опубликовано: 10.02.2026 13:24 , Обновлено: 10.02.2026

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России (Роскомнадзор) начала замедлять работу мессенджера Telegram. Об этом со ссылкой на неназванные источники в индустрии информационных технологий и в профильных ведомствах сообщило 10 февраля российское агентство РБК.

На перебои в работе популярного мессенджера уже вторые сутки жалуются жители самых разных российских регионов, от Санкт-Петербурга и Москвы до Краснодарского края и Новосибирской области. У кого-то медленно загружались фото и видео, у кого-то мобильное приложение не открывалось вовсе.

К примеру, в Питере, согласно данным профильного сервиса DownDetector, из более 10 тыс. жалоб на перебои в работе интернета, зафиксированные за последние сутки, 59% касались сбоев в работе Telegram.

Поначалу всё списывали на некую аварию или технический сбой. Однако теперь источники РБК сообщили, что проблемы пользователей Telegram не случайны.

По информации двух источников, Роскомнадзор уже с 10 февраля вводит частичные ограничения работы сервиса. Другой источник заявил, что меры по замедлению Telegram уже принимаются, что, вероятно, и ощутили на себе российские пользователи.

Согласно комментариям пользователей, в Петербурге также не открываются некоторые сайты, сервис для родителей школьников «Электронный дневник» и не работает интернет-телевидение. 10 февраля жалобы начали поступать от горожан примерно с 7 часов утра.

Отметим, что это не первый раз, когда в России на административном уровне пытаются ограничить работу популярных иностранных мессенджеров. Так уже происходило летом 2025 года, когда всё тот же Роскомнадзор ограничивал звонки в Telegram и WhatsApp под предлогом борьбы с мошенниками. “Частичные ограничения” в работе Telegram и WhatsApp вводились также в октябре - с такой же аргументацией.

В России официально начали блокировать Telegram и WhatsApp

При этом в декабре прошлого года председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский подчёркивал, что о полной блокировке Telegram в России речь не идёт, по крайней мере - пока.