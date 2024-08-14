В одном из магазинов Минска заработала виртуальная примерочная. Как ею пользоваться?

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Опубликовано: 14.08.2024 19:32 , Обновлено: 25.04.2025

В пресс-службе Минского автомобильного завода рассказали о собственной инновационной разработке — виртуальной примерочной. Ноу-хау появилось в корпоративном магазине предприятия под названием "Стиль МАЗ". Разработчики утверждают, что для того, чтобы примерить тот или иной предмет гардероба, нужно просто махнуть головой.

В пресс-службе Минского автомобильного завода добавили, что “техника работает автономно”, а воспользоваться ею можно по будням с 7:30 до 17:00. На видео, опубликованном в соцсетях предприятия, можно заметить, как женщина стоит напротив специального экрана, где расположена камера. Затем, чтобы примерить футболку, она смахивает головой влево — и одежда тут же меняет цвет.

[info_b]К слову, фирменный магазин МАЗа открылся 2 августа в здании центральной проходной столичного предприятия. Среди товарных позиций — брендированная канцелярская продукция, одежда, кожгалантерея, посуда, а также игрушечные модели техники МАЗ.[/info_b]

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Ранее Telegraf.news писал, что Минский автомобильный завод запустил производство колбасных изделий под собственным брендом. В ассортименте значатся как минимум 8 наименований, среди которых «Эстонская ароматная», «Милано», «Краковская», «Брауншвейская», «Сыровяленая классик», «Виладжио» и ветчина «Пармская».

МАЗ запустил производство колбас под своим брендом. Какие и из чего делают?