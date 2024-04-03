МАЗ запустил производство колбас под своим брендом. Какие и из чего делают?

Опубликовано: 03.04.2024 12:39 , Обновлено: 03.04.2024

Минский автомобильный завод запустил производство колбасных изделий под собственным брендом. Об этом предприятие сообщило в своём телеграм-канале.

В ассортименте МАЗа по меньшей мере 8 наименований колбас, среди которых «Эстонская ароматная», «Милано», «Краковская», “Брауншвейская”, “Сыровяленая классик”, “Виладжио” и ветчина «Пармская».

“Считаем, что они прекрасно дополнят полюбившиеся мазовские сыры и мед. А если собрать все вместе, получится отличный подарочный продуктовый набор”, — написали представители МАЗа в своём телеграм-канале.

Непосредственным производством колбас занимается мясокомбинат в Борисове, однако сырьё для создания продукции завод использует своё — в составе автомобильного холдинга находится сельскохозяйственное предприятие «АгроМАЗ», которое производит говядину.

Как сообщил телеграм-канал “Автозаводец”, продукцию начали реализовывать на прилавках торговых точек комбината общественного питания на территории завода.

К слову, практика производства колбас и иной продукции на автомобильных концернах в мире не нова. Так, немецкий Volkswagen запустил производство сосисок ещё в 1973 году, а британский Bentley занимается изготовлением мёда собственного производства. Ранее в Беларуси МТЗ совместно с “Бабушкиной крынкой” запустил производство глазированных сырков и мороженого.

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